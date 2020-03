Joacine Katar Moreira assinala dia da mulher com conferência sobre `ecofeminismo`

A conferência "Ecofeminismo -- Mulheres e Ecologia" é organizada no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que se assinalou no domingo, e é a primeira iniciativa pública desenvolvida pela deputada desde que deixou de representar o Livre na Assembleia da República, passando à condição de não inscrita.

"Em comemoração do Dia Internacional da Mulher, a deputada Joacine Katar Moreira associa-se ao movimento `ecofeminista` para reforçar a importância de uma maior justiça social e climática, que passa pela defesa da igualdade e da ecologia como um todo", escreveu em comunicado enviado à imprensa.

Em declarações à agência Lusa, Joacine Katar Moreira explicou que o conceito de `ecofeminismo` não é novo mas "é ainda um conceito e uma perspetiva que não está muito difundida em Portugal", acrescentando que esta será a primeira de várias iniciativas que pretende desenvolver sobre o tema.

"Porque são as mulheres as maiores vítimas das alterações climáticas, igualmente as mulheres as maiores vítimas da desigualdade e especialmente as mulheres das áreas do planeta mais desfavorecidas", argumentou.

A deputada não inscrita alertou ainda para o facto de o ambiente institucional e político estar "continuamente a ser ameaçado por ideologias neofascistas, ultra conservadoras e misóginas" que geralmente "recusam a existência das alterações climáticas".

Entre as oradoras convidadas para a conferência está Adjany Costa, etno-conservacionista e doutoranda em Zoologia na Universidade de Oxford; Rita Natálio, artista e pesquisadora; e Sónia Baptista, performer e Mestre pela Universidade de Roehampton.

Esta será a primeira iniciativa pública desenvolvida pela deputada desde que deixou de representar o partido Livre na Assembleia da República e contará com a presença do deputado do Bloco de Esquerda e também Presidente da Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, José Maria Cardoso.

A oradora Adjany Costa estará também presente na reunião desta comissão parlamentar, à tarde, adiantou a deputada.

Na passada sexta-feira, a deputada inaugurou um `outdoor` com a figura de Aristides de Sousa Mendes, no Marquês de Pombal, em Lisboa, revelando hoje que este estava pensado desde que apresentou como primeira medida legislativa a concessão de honras de panteão nacional a Aristides de Sousa Mendes.

Questionada sobre o significado político destas iniciativas, Joacine Katar Moreira afirmou que continua "a mesma pessoa e a mesma política" que se candidatou às eleições de outubro e que há "uma responsabilidade de obviamente corresponder às expectativas, das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs que votaram".

A deputada disse ainda estar comprometida em "fazer desta legislatura uma legislatura importante para os cidadãos", independentemente de serem seus eleitores.