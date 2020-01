Joacine Katar Moreira defende mais direitos para deputados não inscritos em partidos

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, defendeu sexta-feira o alargamento dos direitos regimentais dos deputados não inscritos em partidos, durante uma reunião do grupo de trabalho para racionalizar os votos objeto de deliberação em plenário parlamentar.