Joacine Katar Moreira defende requisição de instituições privadas

Numa intervenção dura e em tom mais elevado, Joacine Katar Moreira defendeu que é o momento de falar dos ataques à democracia e da inação face aos ataques aos cidadãos.



A deputada defendeu o "combate à pandemia da supremacia racial e étnica, da arrogância, da violência, do ódio e do oportunismo político em época de emergência sanitária".



Olhando para o deputado do Chega, André Ventura disse: "É uma vergonha, a sua palavra favorita, estarmos aqui sentados como se não se passasse nada em Portugal, como se não houvesse racismo em Portugal, como se estivessemos todos na mesma onda de igualdade e de desenvolvimento".



Considerou ser tempo de agir e não pactuar, depois de ter também lembrado a necessidade de defesa das mulheres, mais sujeitas a violência neste contexto de pandemia.