João Ferreira assume agenda do secretário-geral do PCP até ao regresso de Jerónimo

Fonte do PCP confirmou aos jornalistas que o antigo eurodeputado comunista vai assumir a agenda do secretário-geral durante a próxima semana, enquanto João Oliveira, o outro dirigente escolhido, vai voltar às iniciativas de campanha que tinha previsto para a região do Alentejo.

João Oliveira é o cabeça de lista da CDU pelo distrito de Évora.

Apesar de ainda não haver dia concreto para o regresso de Jerónimo de Sousa, que está a recuperar de uma operação de urgência, realizada em 13 de janeiro, à carótida interna esquerda, o partido prevê que volte `à estrada` no final da próxima semana.

Na última semana de campanha eleitoral, as iniciativas no Alentejo já terão a participação do secretário-geral. Com o regresso de Jerónimo de Sousa ao palco do "combate eleitoral", uma expressão que é utilizada várias vezes pelo secretário-geral comunista, João Ferreira também voltará a fazer a campanha prevista para o distrito de Lisboa, onde é candidato à Assembleia da República.

Na última quinta-feira, o PCP anunciou que a operação a que Jerónimo de Sousa tinha sido submetido foi "um êxito" e que agora faltava apenas a recuperação do secretário-geral.