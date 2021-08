João Ferreira (CDU) propõe mais habitação acessível em Lisboa

"À voragem da especulação imobiliária, com um urbanismo que é expressão dos interesses do promotor imobiliário, a CDU contrapõe novas formas de construção de cidade, de acesso universal e equitativas [à habitação]", disse João Ferreira, na apresentação do programa eleitoral da candidatura da CDU (Coligação Democrática Unitária, que junta PCP e PEV) em Lisboa, nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

João Ferreira, que criticou por diversas vezes o atual executivo da Câmara de Lisboa, liderado pelos socialista Fernando Medina, e as suas "promessas feitas há quatro anos" que não foram cumpridas, sublinhou as "carências de habitação a preços acessíveis" na cidade e disse que a CDU propõe a criação de uma "bolsa municipal de fogos para arrendamento a custos acessíveis" com um número de casas 30% superior "ao anunciando, mas não concretizado" no âmbito do atual Programa Renda Acessível da autarquia.

Na área da habitação, a CDU propõe ainda a revisão do Plano Diretor Municipal para acabar com as "negociatas que o atual tem permitido" e para permitir "outro modelo de desenvolvimento e ordenamento urbano, com dimensão social e ambiental", disse João Ferreira, que falava perante apoiantes da candidatura, no Largo Camões, ao lado do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

A par de medidas de apoio às cooperativas de habitação, "que incentivem a sua constituição", a CDU propõe para Lisboa um "programa municipal de fomento da qualidade do parque habitacional vocacionado para os bairros municipais".

Outra das "áreas-chave" do programa eleitoral da CDU para Lisboa, segundo João Ferreira, é a mobilidade na cidade e os transportes públicos, que a candidatura quer "tendencialmente gratuitos".

Neste campo, a CDU propõe o alargamento da oferta da Carris (autocarros), a criação de um serviço gratuito de transporte escolar até aos 12 anos e, no que toca ao metro, dar prioridade ao alargamento da rede "às zonas onde ainda não chegou" (Campolide, Amoreiras, Campo de Ourique, Alcântara, Ajuda e Belém), ligar a linha verde à azul (a partir de Telheiras), prolongar a linha amarela para norte e chegar a zonas de "forte densidade populacional" como a Alta de Lisboa ou Sapadores/Graça.

Entre as diversas propostas que apresentou hoje, João Ferreira destacou a elaboração de uma Carta Municipal de Turismo" para um "ordenamento turístico mais sustentável".

"O turismo tem e terá um papel no desenvolvimento da cidade. Ao mesmo tempo que o reconhece, a CDU quer preencher o vazio que tem ficado para além do turismo, com a necessária atenção e medidas dirigidas às micro, pequenas e médias empresas, ao comércio local, aos mercados municipais, à atividade produtiva, ao terciário avançado, aos centros de investigação e ensino, às universidades, institutos e laboratórios", afirmou.

O programa eleitoral da CDU para Lisboa integra ainda, entre outras, questões ambientais (com a insistência, entre outros aspetos, na "substituição e desativação, faseada mas definitiva", do aeroporto de Lisboa e a construção de um novo em Alcochete), a área da cultura e propostas ao nível das políticas sociais, "para combater assimetrias", como a criação de uma rede de cuidados continuados e de uma rede pública de lares e centros de saúde, o aumento da oferta de creches, jardins de infância ou mais apoios aos sem-abrigo, refugiados, imigrantes ou vítimas de violência e dependências.

A autarquia de Lisboa é atualmente composta por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente), um do BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois da CDU.

A última vez que a CDU teve responsabilidades na vereação foi durante a presidência do socialista João Soares (1997-2001).

"A CDU está, nestas eleições, pronta a disputar e a assumir todas as responsabilidades. A CDU tem condições, oferece garantias de responder a todas as exigências colocadas pela governação autárquica da cidade", afirmou João Ferreira.

"Nestas eleições, o voto útil é aquele que contribui para encontrar respostas para os problemas que Lisboa enfrenta: a especulação imobiliária, a sobreposição do interesse privado ao interesse público, as questões de sustentabilidade ambiental, as desigualdades no acesso à habitação, ao emprego, à mobilidade, aos serviços públicos, à cultura, ao desporto e ao lazer", acrescentou.

Às eleições autárquicas de 26 de setembro, concorrem à Câmara de Lisboa Fernando Medina (coligação PS/Livre), Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE), Manuela Gonzaga (PAN), Tiago Matos Gomes (Volt), João Patrocínio (Ergue-te), Bruno Fialho (PDR), Ossanda Liber (movimento Somos Todos Lisboa) e Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!).