João Ferreira. "Eleição vai pesar" no modo de "ultrapassar momento difícil"

O candidato do PCP, João Ferreira, fala em "segurança e tranquilidade" no momento do voto, afirmando que esteve cerca de 30 minutos na fila. "Isso não é nada quando podemos decidir sobre o que se vai passar nos próximos cinco anos", disse o candidato comunista.