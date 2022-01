João Ferreira espera regresso de Jerónimo de Sousa "cheio de energia"

João Ferreira tem estado, a par com João Oliveira, com a função de substituir Jerónimo de Sousa na campanha eleitoral da CDU devido a uma intervenção cirúrgica do secretário-geral do PCP. Esta segunda-feira, Jerónimo de Sousa teve alta hospitalar e continuará a recuperação em casa. João Ferreira diz ter o desejo que o regresso à campanha seja "o mais rapidamente possível" e a convição de que "virá cheio de energia e de vontade".