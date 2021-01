João Ferreira exige que seja garantido o rendimento por inteiro aos pais que tenham de ficar em casa

João Ferreira exige que seja garantido o rendimento por inteiro aos pais que tenham de ficar em casa com as crianças, em caso de encerramento das escolas. Numa sessão sobre serviços públicos, em Vila Nova de Gaia, o candidato pediu também todas as condições para que não se agravem as desigualdades entre os alunos.