João Ferreira substitui Oliveira na campanha da CDU na terça-feira após recuperar da covid-19

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, está desde a passada terça-feira a participar nas ações de campanha para as eleições legislativas do dia 30 em que estava prevista a presença de Jerónimo de Sousa.

Era suposto ser o antigo eurodeputado comunista João Ferreira a desempenhar a função de `rosto` temporário da campanha da CDU, mas o dirigente comunista ficou infetado com o SARS-CoV-2 e teve de abonar a `volta` pelo país.

João Oliveira participará durante o resto da semana nas ações de campanha no distrito de Évora, por onde volta a ser recandidato.

Relativamente a Jerónimo de Sousa, o partido mantém a previsão de regresso na quarta-feira para fazer a reta final da campanha eleitoral, que termina em Braga.

O secretário-geral comunista está há duas semanas a recuperar de uma operação de urgência à carótida interna esquerda, a que foi submetido em 13 de janeiro. O PCP previa inicialmente que Jerónimo de Sousa regressasse no último fim de semana, mas tal não aconteceu e está agora dependente de uma avaliação médica de rotina, agendada para terça-feira.