João Galamba diz que a TAP está em trajetória de recuperação

Declarações do ministro das Infraestruturas aos jornalistas no final de uma reunião com o presidente da Câmara de Sines para anunciar o lançamento do concurso público, já na próxima semana, do primeiro troço que vai permitir a ligação entre Sines e a A2.







Esta nova via vai ter o traçado entre Relvas Verdes-Roncão, num investimento estimado de 58 milhões de euros.