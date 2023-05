João Galamba diz que não fez qualquer contacto para as secretas

O ministro das Infraestruturas disse que não se lembra se falou do SIS com a ministra da Justiça. A declaração de João Galamba contraria a declaração que ele próprio fez há três semanas, quando afirmou que falou com a sua colega da Justiça sobre a intervenção do Serviço de Informações de Segurança na recuperação do computador do assessor de Galamba. Frederico Pinheiro tinha dito que foi ameaçado pelo agente do SIS, mas o Sistema de Informações da República negou que o SIS tenha feito ameaças.