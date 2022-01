João Galamba: "É uma extraordinária vitória do Partido Socialista"

João Galamba admitiu que estava na expectativa de os resultados do PS fossem melhores do que indicavam as sondagens, mas considera que "é um grande resultado para o Partido Socialista".



"É uma extraordinária vitória do PS. Um enorme voto de confiança em António Costa", continuou.



"Tudo indica que o país não só terá uma governação à esquerda do PS, mas também com estabilidade".