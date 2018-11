João Lourenço condecorado e Marcelo convidado

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Uma vista diplomática que é retribuída com um convite formal ao presidente português para visitar Angola.



Marcelo rebelo de Sousa afirmou que os dois países estão no bom caminho e "destinados a agir com grande cumplicidade".



João Lourenço destaca "o desejo de mudança" .



A visita do presidente de Angola a Portugal começou esta quinta-feira e vai durar três dias.