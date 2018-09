João Lourenço retribuirá visita daqui a dois meses

Terminou a dupla tributação entre Portugal e Angola. António Costa concluiu a visita a Angola com um encontro com o presidente João Lourenço.



O editorial do Jornal de Angola chamou-lhe divórcio temporário o governo português resumiu todo o mal estar provocado pelo caso Manuel Vicente numa única palavra : "irritante".



Ultrapassado o impasse os dois países apostam agora em construir o futuro, numa base de igualdade entre dois Estados soberanos. Essa parceria ficou reforçada com a assinatura de 11 instrumentos de cooperação.



As duas delegações acertaram os últimos detalhes numa reunião de trabalho que privilegiou os temas da regularização da dívida angolana, o fim da dupla tributação nas transações comerciais, o aumento de voos entre os dois países e o novo Acordo Estratégico de Cooperação que vai vigorar até 2022.



Na visita à marca angolana do café Delta, o primeiro-ministro português deu um passo em frente no pragmatismo tão desejado na relação entre os dois países.



A bem dos negócios visitou a fábrica do Café Ginga - um exemplo da lógica que o governo de Luanda pretende implementar - as riquezas do país terão de servir, também, o desenvolvimento de Angola.



Quebrado o gelo deste primeiro encontro os dois governantes prometerem fazer visitas menos espaçadas. Em Novembro cabe a António Costa ser o anfitrião de João Lourenço.