Foto: Fernando Veludo - Lusa

Acompanhado pelo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, e pela antiga presa política Maria José Ribeiro, João Oliveira visitou esta tarde o Museu Militar do Porto, no número 329 da Rua do Heroísmo, local onde, desde 1936, a polícia política do Estado Novo instalou a sua sede no Porto.