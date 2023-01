João Paulo Saraiva renuncia ao cargo de vereador do PS na Câmara de Lisboa

O pedido de renúncia de João Paulo Saraiva foi noticiado pelo jornal `online` Observador, tendo fonte da vereação do PS na Câmara de Lisboa confirmado hoje à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou que está prevista hoje uma reunião com o movimento político Cidadãos Por Lisboa, que conta com uma vereadora no executivo camarário, Paula Marques, que foi eleita pela coligação PS/Livre.

Após essa reunião, agendada para depois de almoço, "pode haver novidades sobre o substituto" de João Paulo Saraiva no executivo camarário de Lisboa, informou.

Desde a tomada de posse dos eleitos aos órgãos autárquicos de Lisboa para o mandato 2021-2025, em 18 de outubro de 2021, a saída de João Paulo Saraiva é a segunda na vereação do PS, que conta com cinco eleitos.

A primeira foi a do socialista Miguel Gaspar, em novembro de 2022, que justificou a renúncia ao cargo por motivos profissionais.

Tanto João Paulo Saraiva como Miguel Gaspar tinham integrado o anterior executivo municipal de Lisboa, sob a presidência de Fernando Medina, que perdeu a reeleição contra o social-democrata Carlos Moedas.

Além dos socialistas, a câmara perdeu uma eleita pela coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), Laurinda Alves, que renunciou ao cargo de vereadora por motivos de saúde, em outubro de 2022, sendo substituída por Sofia Athayde (CDS-PP).

No atual mandato, Carlos Moedas governa sem maioria absoluta, com sete eleitos da coligação "Novos Tempos" entre os 17 elementos que compõem o executivo camarário, contando com 10 eleitos na oposição, todos sem pelouros atribuídos, nomeadamente cinco vereadores do PS, dois do PCP, um do BE, um do Livre e um da vereadora independente do Cidadãos Por Lisboa (eleita pela coligação PS/Livre).