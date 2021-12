João Rendeiro. PS critica Rui Rio e considera que o país deveria estar orgulhoso pelo trabalho da PJ

Num texto que pulicou na rede social Twitter, o líder do PSD escreveu que "pelos vistos, o azar de Rendeiro foi haver eleições em janeiro". O Primeiro-Ministro recusou comentar esta afirmação de Rui Rio. A reação do PS foi feita pelo Presidente da Federação Distrital do Porto. Manuel Pizarro diz que Rio ficou zangado com o sucesso da Polícia Judiciária.