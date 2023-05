João Soares e Miguel Poiares Maduro comentam os temas da semana

O contexto político do país esteve este domingo no centro do espaço de análise dos comentadores da RTP - da dissensão entre presidente da República e primeiro-ministro, a propósito do caso de João Galamba, ao discurso pleno de críticas ao Governo que Cavaco Silva levou ao Encontro Nacional dos Autarcas Social-Democratas.