Joaquim Miranda Sarmento foi eleito líder parlamentar do PSD com 59% dos votos

Dos 77 deputados sociais-democratas, votaram 76 deputados, sendo a única abstenção a do ex-presidente do PSD, Rui Rio.

Joaquim Miranda Sarmento obteve 46 votos a favor, 20 brancos e 20 nulos.

O seu antecessor, Paulo Mota Pinto, tinha sido eleito líder parlamentar do PSD em 07 de abril, com votos favoráveis de 71 dos 77 deputados sociais-democratas (92%), dois brancos e dois nulos, com dois deputados ausentes das votações.