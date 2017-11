Jorge Lacão desiste de eleição para Conselho Superior de Segurança Interna

Lusa28 Nov, 2017, 15:57 / atualizado em 28 Nov, 2017, 15:58 | Política

O anúncio foi feito por Jorge Lacão, na abertura da sessão de hoje, na Assembleia da República, em que agradeceu ao grupo parlamentar socialista ter proposto a sua eleição, mas disse que desistia depois de duas eleições falhadas.

"Foi uma votação democrática e as votações democráticas devem ser respeitadas", afirmou o deputado e vice-presidente do parlamento, aplaudido de pé por parlamentares do PS e alguns do PSD e do CDS-PP.