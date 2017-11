Jorge Lacão falha outra vez eleição para o Conselho Superior de Segurança Interna

Lusa27 Nov, 2017, 19:55 / atualizado em 27 Nov, 2017, 20:08 | Política

Apesar do acordo PSD-PS, que incluiu o nome a indicar pelo parlamento para o Conselho Superior de Segurança Interna, o antigo ministro socialista obteve apenas 131 votos, dos 150 necessários, num total de 225 deputados votantes.

Segundo o secretário da mesa da Assembleia da República Duarte Pacheco, nesta votação registaram-se 76 votos brancos e 18 nulos.

Na votação de 20 de outubro, num total de 211 deputados votantes, Lacão só obteve 117 dos 141 necessários, nessa votação, para alcançar os dois terços.

Jorge Lacão, entre outras funções, foi ministro dos Assuntos Parlamentares no segundo Governo liderado por José Sócrates e líder parlamentar do PS entre 1995 e 1997.



O Conselho Superior de Segurança Interna é o órgão interministerial de audição e consulta em matéria de segurança interna, presidido pelo primeiro-ministro.



Neste órgão têm acesso os ministros de Estado e da Presidência, da Administração Interna, da Justiça, da Defesa Nacional, das Finanças e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e os Secretários-Gerais do Sistema de Segurança Interna e do Sistema de Informações da República Portuguesa, além do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e das polícias.