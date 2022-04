Jorge Moreira da Silva candidata-se à liderança do PSD

Jorge Moreira da Silva anunciou em comunicado a demissão das funções de diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE, cargo que ocupava desde 2016, em Paris, e cujo exercício seria incompatível com a sua candidatura.





A apresentação pública da candidatura será feita na próxima segunda-feira, às 17h00, no Clube Monsanto, em Lisboa.





O antigo primeiro vice-presidente do PSD vai concorrer às eleiçoes internas do partido no final de maio com Luís Montenegro.