Jorge Moreira da Silva pode avançar na candidatura à liderança do PSD

Foto: RTP

O antigo vice-presidente do PSD, Jorge Moreira da Silva, está a ponderar candidatar-se à liderança do partido.

O antigo ministro do Ambiente de Passos Coelho explica que avançará se concluir que há hipóteses de refundar o projeto do Partido Social Democrata.