Jorge Sampaio. Catarina Martins lembra "figura central da democracia"

Em reação à morte do antigo Presidente da República, Catarina Martins, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, recordou o papel de Jorge Sampaio na luta contra o Estado Novo, mas também como construtor de pontes "à esquerda" no pós-25 de Abril.