Jorge Sampaio. "Deixa um legado político e por isso a sua memória não se apagará da história", considera Vítor Constâncio

Vítor Constâncio destaca o percurso em comum com Jorge Sampaio, que lhe sucedeu como secretário-geral do PS em 1989. Este percursos em comum teve início durante a década de 1960, na luta estudantil contra a ditadura.