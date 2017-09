Jorge Sampaio está internado após intervenção cirúrgica

De acordo com o Expresso, Jorge Sampaio foi sujeito a uma intervenção cirúrgica no Hospital Egas Moniz, em Lisboa, depois de ter sido admitido na Urgência do Hospital de São Francisco Xavier. A operação, de alguma gravidade, decorreu conforme o esperado.



A RTP sabe que o estado de saúde do antigo presidente da república está a evoluir favoravelmente e que esteve sempre consciente depois da cirurgia.



Na quinta-feira foi transferido para a Unidade de Santa Cruz, especializada em cardiologia, onde permanece internado.