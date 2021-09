Jorge Sampaio. "Foi um dos advogados que mais se distinguiu na defesa dos acusados de crimes políticos", lembra Vera Jardim

O antigo ministro Vera Jardim lembra que entrou na faculdade com Jorge Sampaio, "no mesmo dia e para a mesma aula" e "nunca mais nos perdemos de vista".



Foram sócios na mesma cooperativa de advogados e passavam férias juntos. O antigo ministro destaca o caráter humanista do antigo Presidente da República e a defesa de vários presos políticos.