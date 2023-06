Jornadas do parlamentares do PS. Costa volta a desvalorizar "faits divers"

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O secretário-geral do PS acusa o PSD de dar o dito por não dito na descida do IRS e acusa também toda a oposição de estar mais preocupada em discutir "casos e casinhos" do que em resolver os problemas do país.

Acusações deixadas no jantar de arranque das jornadas parlamentares do PS, na Madeira, onde haverá eleições regionais depois do verão.