Jornadas Parlamentares do CDS-PP

Arrancam em São João da Madeira as jornadas parlamentares do CDS-PP com o tema "Soberania e recuperação de Portugal". Os cinco deputados centristas escolheram o distrito de Aveiro onde o partido tem a presidência de três câmaras municipais. Telmo Correia, o líder parlamentar, garante que as divergências internas não serão tema das jornadas.