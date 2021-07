Jornadas Parlamentares do PS. Costa promete ânimo para recuperação

Nas jornadas parlamentares do PS, o primeiro-ministro assinalou que, apesar do combate difícil e de não se poder "deitar foguetes", há dez milhões de vacinas já administradas e o número de desempregados está muito longe dos tempos da austeridade do Governo do PSD e do CDS-PP.