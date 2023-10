Jornadas parlamentares do PSD começam hoje

Francisco Assis será o orador do jantar-conferência de hoje com os deputados, e como presidente do CES dará “uma visão geral da sociedade portuguesa”, enquanto o antigo ministro de Cavaco Silva Mira Amaral irá falar, logo após a sessão de abertura, sobre as perspetivas económicas do país.As jornadas terão três painéis sobre impostos, saúde e educação.Na sessão de abertura das jornadas, hoje, vão intervir o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, e o secretário-geral do PSD, Hugo Soares. O presidente Luís Montenegro encerra as jornadas na terça-feira, pela hora de almoço.