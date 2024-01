José Luís Carneiro entre os "vice" da mesa presidida por Carlos César

De acordo com fonte oficial dos socialistas, serão também vice-presidentes da Mesa do Congresso o líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), Duarte Cordeiro, a presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, o ex-presidente do Governo Regional dos Açores Vasco Cordeiro e a líder das Mulheres Socialistas, Elza Pais.

Em lugares de destaque, como secretários, estarão o secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos, o secretário-geral adjunto, João Torres, a presidente da Associação Nacional de Autarcas Socialistas, Isilda Gomes, o líder do PS/Madeira, Paulo Cafofo, e a presidente da concelhia de Lisboa, Marta Temido.

Na mesa, como secretários, vão estar ainda o dirigente Daniel Adrião, que teve 1% na recente corrida à liderança deste partido, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, as presidentes das câmaras de Almada e Amadora, respetivamente Inês de Medeiros e Carla Tavares, e a deputada socialista Palmira Maciel.

A primeira intervenção, que será breve, estará a cargo do presidente da Comissão Organizadora do Congresso, o dirigente e deputado socialista Pedro do Carmo, que também estará sentado junto dos presidentes e "vices" da Mesa.