José Luís Carneiro quer "aprofundar e aperfeiçoar" programa do PS e elogia Costa

José Luís Carneiro apresentou este sábado a candidatura a secretário-geral do PS. Diz que o faz por um "imperativo de consciência em tempos difíceis", com "espírito de firmeza e pés na terra". Afirmou que acredita na "vitalidade essencial" do programa do PS, do Estado social e "contas certas", numa linha de continuidade com António Costa. Afirma ter como objetivo ganhar as eleições legislativas. O ainda ministro da Administração Interna deixou uma "sincera homenagem" a António Costa por uma vida dedicada ao ideário do PS e centrada na realização do interesse nacional".