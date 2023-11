O ministro da Administração Interna esteve esta manhã em Coruche para assinalar inicio da obra de reabilitação do quartel da GNR. Aos jornalistas, José Luís Carneiro não quis falar sobre a atualidade política, mas sublinhou que é possível conciliar as funções de ministro e de candidato à liderança do PS desde que se separem bem os papéis.