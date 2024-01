Na reta final para as regionais dos Açores, José Manuel Bolieiro insiste que "não fecha, nem abre" a porta a entendimentos com o Chega. André Ventura descreveu a posição do líder do PSD Açores como inteligente. Iniciativa Liberal e PAN já se puseram de fora e avisaram que não vão dar a mão a um governo que conte com o Chega.