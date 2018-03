José Silvano é o novo secretário-geral do PSD

RTP19 Mar, 2018, 19:28 / atualizado em 19 Mar, 2018, 19:45 | Política

A indicação do novo membro para a equipa de Rui Rio surge um dia após o pedido de demissão de Feliciano Barreiras Duarte.



O nome escolhido terá agora de ser ratificado na Comissão Política Nacional, agendada para 28 de março e, depois pelo Conselho Nacional do partido.



Em comunicado, o PSD adianta que José Silvano começa a exercer funções "de imediato".



José Silveira é natural de Vila Real, tem 61 anos e é atualmente deputado na Assembleia da República. Já tinha desempenhado o mesmo cargo nas legislaturas de 1995 e 1999, eleito pelo círculo de Bragança.



O deputado foi apoiante de Rui Rio nas eleições diretas do PSD, realizadas em janeiro. Foi presidente da Câmara Municipal de Mirandela e liderou a distrital de Bragança do partido.



Um mês depois do Congresso do PSD, que se realizou entre os dias 16 e 18 de fevereiro, esta é a primeira alteração nos órgãos do partido após a demissão de Feliciano Barreiras Duarte, anunciada no domingo.



Em causa estiveram as polémicas que envolveram o currículo do dirigente partidário e a morada indicada no Parlamento para efeitos de subsídio de transporte.