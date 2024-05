JPP diz que tentou "alternativa histórica" mas "muito provavelmente" será PSD a governar

"José Manuel Rodrigues [presidente do CDS/Madeira] já recebeu um par de andarilhos daqueles do século XVIII para usar ali na corte. Bom, já é um caminho de entendimento, portanto já começo a falar um pouco nessa solução", afirmou o secretário-geral do JPP e deputado eleito nas legislativas da Madeira, Élvio Sousa, referindo-se a um possível entendimento entre o PSD e o CDS-PP para governar a região.

Élvio Sousa falava após a audição com o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, que hoje está a receber no Funchal os sete partidos com representação parlamentar, após as eleições regionais de domingo, por ordem crescente de votação: PAN (um deputado), IL (um), CDS-PP (dois), Chega (quatro), JPP (nove), PS (11) e PSD (19).

Sobre a solução conjunta de PS e JPP para governar a região e romper com os 48 anos de poder do PSD, Élvio Sousa indicou que se mantém, apesar de considerar que "muito provavelmente" Miguel Albuquerque se manterá à frente do Governo Regional.

"Não sei se morreu ainda [a solução conjunta entre PS e JPP], porque nós ainda estamos a aguardar contactos. As conversas ainda continuam", referiu.

O parlamento madeirense é constituído por 47 deputados, pelo que a formação de uma maioria requer 24 eleitos.

Nas eleições de domingo, o PSD de Miguel Albuquerque (presidente do executivo madeirense desde 2015) voltou a vencer as legislativas regionais e elegeu 19 deputados, afirmando-se disponível para assegurar um "governo de estabilidade", mas o PS considerou haver margem para construir uma alternativa.

Na segunda-feira, o PS e o JPP anunciaram "uma solução de governo conjunta" no arquipélago, a apresentar ao representante da República na Madeira, apelando à participação dos restantes partidos, à exceção do PSD e do Chega, "de modo a construir um apoio parlamentar mais robusto".

Já hoje, antes de serem recebidos pelo representante da República para a Madeira, os líderes regionais do PSD, Miguel Albuquerque, e do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, estiveram reunidos na Quinta Vigia, no Funchal, segundo disse à Lusa fonte social-democrata.

As eleições antecipadas na Madeira ocorreram oito meses após as anteriores legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.