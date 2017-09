Juncker vê Europa de Espanha à Bulgária. E Portugal?

RTP13 Set, 2017, 13:59 | Política

O discurso de Jean Claude Juncker ia a meio quando a polémica frase surgiu. O presidente da Comissão Europeu defendeu que a “Europa deve ser uma união de igualdade”, tendo começado por abordar a sempre controversa relação de poderes entre Estados-membros.



“A Europa deve ser uma união de igualdade. Isto significa igualdade entre membros, grandes ou pequenos, de leste ou de oeste, do norte e do sul”, começou por dizer, antes de acrescentar.



“A Europa estende-se de Vigo a Varna, de Espanha à Bulgária. A Europa deve respirar com os seus dois pulmões, com o de leste e com o de oeste”, afirmou. A frase semeou alguma discórdia, uma vez que Jean-Claude Juncker omite Portugal, país onde se encontra o extremo ocidental do continente europeu.

"A Europa vai desde Espanha até à Bulgária" 😳 #Juncker no estado da União. Ja assumiu que estamos de fora? #SOTEU pic.twitter.com/fhshK3h6R0 — Marisa Matias (@mmatias_) 13 de setembro de 2017

A frase de Jean-Claude Juncker motivou algumas reações nas redes sociais. A eurodeputada Marisa Matias questionou no Twitter: “já assumiu que estamos de fora?”.Na RTP3, Filipe Vasconcelos Romão desvalorizou a polémica. “É um. Vai ser aproveitado nas redes sociais e daqui a 24 horas já ninguém se vai lembrar, como acontece felizmente com tantas outras coisas”, explicou.O comentador recorda que Jean-Claude Juncker é luxemburguês, país com uma importante comunidade portuguesa. “Foi um esquecimento. Se olharmos para a parte substantiva, temos um presidente da Comissão Europeia que tem demonstrado uma grande proximidade com Portugal. Mais do que o anterior”, afirmou, numa referência a Durão Barroso.Jean-Claude Juncker marcou esta quarta-feira presença no debate do Estado da União. O presidente da Comissão Europeia apresentou cinco grandes prioridades para os próximos 16 meses de mandato: o reforço do comércio com outros parceiros, o desenvolvimento da indústria europeia, o combate às alterações climáticas, a defesa perante os perigos do mundo digital e os ciberataques e a resposta aos fluxos migratórios.O chefe do executivo comunitário anunciou ainda aquela que é a sua visão para o futuro da União Europeia. Jean-Claude Juncker defende a criação de um ministro europeu da Economia e Finanças e a adesão ao euro de todos os Estados-membros.