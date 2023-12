"Juntos construímos um país melhor". A última mensagem de Natal de António Costa aos portugueses

“Tenho estado convosco em cada noite de Natal dos últimos oito anos.– momentos de profunda tristeza e de enorme incerteza, mas também momentos de esperança e de grande alegria”, começou por afirmar o chefe de Governo.



António Costa salientou que, “mesmo nos dias mais difíceis”, procurou transmitir aos portugueses confiança. “Confiança em vós, confiança na nossa capacidade coletiva, confiança em Portugal”. António Costa disse ter concluído que os últimos oito anos provaram que tinha "boas razões" para confiar no país.







"Juntos vencemos as angústias da pandemia; juntos temos garantido que a tragédia dos incêndios de 2017 não se repete; juntos temos conseguido mais e melhor emprego; diminuímos a pobreza e reduzimos as desigualdades; recuperámos a tranquilidade no dia-a-dia das famílias; juntos temos atraído mais investimento das empresas e conquistado mais exportações; repusemos direitos e equilibrámos as contas públicas; juntos ultrapassámos dificuldades e juntos construímos um país melhor", declarou o primeiro-ministro.





O líder do executivo alertou, no entanto, que "temos muito trabalho em curso que não podemos parar" e que, "perante as adversidades, temos o dever de ser persistentes e de nunca desistir".





"É por isso que a mensagem que hoje vos quero deixar é, mais uma vez, uma mensagem de confiança. De confiança, em nós, portugueses; de confiança em Portugal, o nosso país", declarou.