Justiça: Governo desafia PSD a apresentar estratégia e recusa responder a "minudências"

"Estamos dispostos a receber todos os contributos úteis, mas não estamos disponíveis para trabalhar com base em minudências, definam e apresentem uma estratégia, aí trabalharemos juntos, de outro modo não", afirmou Francisca Van Dunem no arranque da interpelação ao Governo marcada pelo PSD sobre o tema "Situação Atual da Justiça em Portugal".Na intervenção inicial, o deputado e vice-presidente da bancada do PSD Carlos Peixoto defendeu que, em contexto de crise económica e social, é ainda mais importante avaliar se a justiça está ou não preparada para "responder aos constrangimentos surgidos e, mais que isso, se está musculada para ser um dos motores da economia, um setor estratégico da governação e um garante dos direitos dos portugueses"."Ora, não é preciso ser-se um impenitente critico da política deste governo, para se intuir que nesta matéria, o rei, não indo propriamente nu, vai mal vestido", apontou, considerando que a pandemia agravou as desigualdades no acesso à justiça.Carlos Peixoto questionou o Governo como vai lidar com o "esmagador adiamento de diligências" e lamentou que não tenha sequer havido "uma tentativa de estudar o encurtamento das férias judiciais".