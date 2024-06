Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Paulo Raimundo diz que está preocupado com a possibilidade do PS e PSD fazerem juntos uma reforma da justiça. Num encontro com profissionais das pedreiras, esta manhã, o secretário-geral do PCP acusou ainda André Ventura de "oportunismo demagogo" ao apelar ao protesto dos polícias no parlamento.