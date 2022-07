Lacerda Sales diz que o importante é corrigir falhas pontuais no INEM

António Lacerda Sales diz que é preciso reconhecer o trabalho de qualidade que tem sido prestado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, apesar de lamentar os problemas que têm sido noticiados.De visita ao Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro, para inaugurar as novas instalações do Serviço de Medicina Intensiva, Lacerda Sales foi também questionado há momentos sobre o encerramento da urgência de pediatria e obstetrícia, durante o período da noite, ao longo de todo o mês de agosto.O secretário de Estado garante que estão a ser estudadas formas de minimizar a falta de médicos especialistas.O secretário de Estado diz que apenas em Setúbal está suspensa a resposta desta unidade que presta apoio a doentes com AVC.