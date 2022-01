Legislativas 2022. Chega quer integrar Governo se tiver 7% dos votos

", afirmou André Ventura em entrevista à agência Lusa.O líder do Chega frisou que não quer ir para o Governo a "qualquer preço" e que, caso não atinja os 7%, será o "primeiro a assumir" que não quer presença executiva.", frisou.Ainda assim, Ventura salientou que, caso tenha uma votação inferior aos 7%, não significa que irá "chumbar tudo" o que seja proposto por um eventual Governo social-democrata, mostrando-se disponível para "".", frisou.Na eventualidade de o Chega ficar acima dos 7% nas próximas eleições legislativas, André Ventura referiu que o partido irá exigir ao PSD um "" com "":Apesar disso, o líder do Chega disse estar ", dando exemplos deVentura reiterou, no entanto, que, caso o eleitorado da sua força partidária exceda os 7%, "o PSD tem de perceber qual é o lugar do Chega", assim como o Chega perceberá o seu lugar caso tenha 4% ou 5%.O líder do Chega assumiu ainda como objetivo "ideal" de atingir 15% dos votos no próximo dia 30 de janeiro, apesar de reconhecer que um resultado "mais realista" se situaria entre as percentagens que obteve nas eleições autárquicas e presidenciais: 4% e 12%, respetivamente.

"Se nos aproximarmos do nível dos 10%, já começamos a ficar próximos dos 20 deputados (...) e aí já era uma força significativa no parlamento. Se descermos muito dos 10%, para os 6%, 5%, como teve o PCP, já nos aproximamos dos 12, 10 deputados. Portanto, é muito diferente", indicou.





Chega quer fiscalizar RSI



No decorrer da entrevista o líder do Chega afirmou querer aplicar o regime de manifestações de fortuna ao RSI, de maneira a fiscalizá-lo, pretendendo ainda reduzir o número de beneficiários de prestações sociais em 25% até 2026.







André Ventura frisou que não quer "acabar com o Rendimento Social de Inserção (RSI)", defendendo que "há pessoas que efetivamente precisam" do subsídio em questão, pretendendo, no entanto, fiscalizá-lo.



Nesse sentido, o líder do Chega defendeu a aplicação do regime de manifestações de fortuna ao RSI, explicando que, no atual sistema tributário, o mecanismo em questão permite fazer um cálculo entre o "rendimento real" e o "rendimento declarado", permitindo fazer um acerto para reequilibrar a contribuição das pessoas que, apesar de ganharem 600 euros por mês, têm "um barco" ou "um avião".