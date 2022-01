Legislativas 2022. Política fiscal e educação marcam debate entre CDS-PP e Livre

As divergências em matéria fiscal e de educação marcaram o debate entre Francisco Rodrigues dos Santos e Rui Tavares. Na CNN, o presidente do CDS acusou o líder do Livre de querer voltar ao comunismo puro e duro. Rui Tavares diz que o centrista inventou um "papão" da ideologia de género.