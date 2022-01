Legislativas. BE quer esperar por "resultados materializados" mas alerta para desafios "mais exigentes no futuro"

Em reação às projeções, que indicam que o Bloco de Esquerda passa de terceira para quinta força política. Pode ser o pior resultado do BE nos últimos anos, mas Pedro Filipe Soares acredita que se deve esperar pelos resultados finais desta noite.