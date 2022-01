Legislativas. CDS acusa Governo de ser "o coveiro" do SNS

O PAN defende-se da acusação feita por Manuel Alegre de que é um partido dependente do PS. O Iniciativa Liberal acusa o Governo de hipocrisia nos impostos sobre os combustíveis e André Ventura diz que é uma derrota se o Bloco conseguir mais votos do que o Chega. Já o CDS acusa o governo de ser o coveiro do Serviço Nacional de Saúde.