Legislativas. CDS diz que Bloco Central é um perigo para o país

Já Inês de Sousa real diz que esclareceu o mal entendido com João Oliveira, depois de o dirigente comunista ter dito que não se referia ao PAN quando falou em "criações artificiais".



João Cotrim de Figueiredo garante que o PSD não conta com a Iniciativa Liberal num cenário de bloco central.



Rui Tavares, do Livre, afirma que no dia 30 o partido Socialista vai precisar de todos os partidos de esquerda.