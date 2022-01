Legislativas. Costa diz que escolha é entre ele e Rui Rio

António Costa diz que a escolha nestas eleições é entre ele e Rui Rio. No primeiro debate das legislativas que aconteceu a noite passada na RTP, o secretário-geral do PS esteve frente a frente com Rui Tavares, do Livre, e alertou para o perigo de uma solução de Governo do PSD.