Legislativas. Governo apelo ao voto antecipado para "prevenir o risco de infeção"

Após receber os partidos com representação parlamentar, a ministra da Administração Interna anunciou que o Governo pediu um parecer ao conselho consultivo da Procuradoria Geral da República (PGR) para analisar as condições do exercício de voto nas próximas eleições legislativas, em particular o direito de voto dos eleitores infetados ou em isolamento profilático.