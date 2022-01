Legislativas. Inês Sousa Real pede a eleitora desconfiada para conhecer as propostas do PAN

Depois de uma manhã dedicada às áreas do ambiente e da saúde, Inês Sousa Real visitou, por volta da hora de almoço, o mercado municipal de Portimão, no Algarve, onde circulavam já poucas pessoas e algumas bancas até já tinham fechado.

Acompanhada por vários elementos do partido, incluindo a cabeça de lista por Faro, Ana Poeta, a líder do PAN entregou a comerciantes e clientes sacos de pano, panfletos e marcadores com receitas vegetarianas.

Inês Sousa Real e comitiva do PAN não se dirigiram às bancas de peixe, carne e charcutaria, nem aos cafés, privilegiando o contacto com que se encontrava junto à zona de comércio das frutas e legumes e do pão.

Uma vendedora que disse ter gostado dos "saquinhos" confessou que ainda não decidiu em que partido vai votar nas eleições legislativas de 30 de janeiro, ao que a porta-voz do PAN respondeu: "Vote nas causas em que acredita", afirmou.

Questionada pelos jornalistas se o PAN é uma hipótese, a comerciante replicou: "Eu gosto de animais, mas há ali umas coisas que eu fico assim um bocado...", hesitou, sem, contudo, concretizar quais as desconfianças que tem em relação às propostas do partido.

Ao ouvir, Inês Sousa Real pediu à vendedora para ler as propostas do partido que constam no panfleto que foi distribuído pelos elementos do PAN, pois "nem sempre aquilo que é a mensagem que passam é verdade".

"Leia as nossas propostas. Cá dentro também tem os sentidos de voto dos outros partidos em relação a muitas matérias importantes para as pessoas e fica a conhecer-nos um pouco melhor", insistiu.

A porta-voz do PAN foi surpreendida com a oferta de uma flor por parte de um florista, que, mais tarde, lhe pediu para tirarem uma `selfie`.

Este comerciante queixou-se a Inês Sousa Real de as pessoas "deixarem os animais na praia à solta" e de lá deixarem os excrementos que, depois, "ninguém apanha", tendo a líder do PAN respondido que "os responsáveis são as pessoas".

"As pessoas têm que ser respeitosas umas para as outras porque há lugar para todos, desde que tenhamos responsabilidade", acrescentou.

Uma outra vendedora, enquanto falava com Inês Sousa Real sobre o negócio estar fraco, confundiu o PAN com "Os Verdes", mas, depois de ser elucidada, disse que o partido "faz falta", pois "andam aí muitos animais à solta a morrer de fome".